Dukung UMKM Kota Bogor, IBI Kesatuan Berkolaborasi dengan University Tun Hussein Onn Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), IBI Kesatuan berkolaborasi dengan University Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mengadakan pelatihan UMKM Kota Bogor.

Pelatihan dengan tema “Community Service Collaboration Digital Marketing to Support The Promotion and Sales of MSME Products,” diadakan di Kampus IBI Kesatuan, Kota Bogor.

Sekadar diketahui, saat ini jumlah UMKM di Kota Bogor terus menunjukkan adanya peningkatan semenjak munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di saat yang bersamaan, peran teknologi menjadi semakin penting bagi para pelaku UMKM mengingat masyarakat Indonesia kini telah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan jual-beli yang saat ini seringkali dilakukan secara digital.

Dr. H. R. Aang Munawar selaku kepala unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IBI Kesatuan, menyampaikan bahwa pelatihan ini diadakan guna mendukung promosi dan penjualan produk UMKM Kota Bogor.

“Pelatihan kali ini, mengutamakan topik terkait pemasaran digital serta pengembangan dan pengoptimalan situs web UMKM,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM Kota Bogor dalam mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk sehingga dapat menjangkau para calon pembeli yang lebih luas serta bersaing dengan bisnis yang lebih besar.

“Dibandingkan dengan pemasaran yang dilakukan secara tradisional atau dari mulut ke mulut, pemasaran produk secara digital akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dari berbagai kota dan negara untuk mengetahui produk-produk yang sedang dipromosikan atau dijual,” ucapnya.