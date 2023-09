Unggul Dalam Transformasi Bisnis, Pos Indonesia Terima Penghargaan Prominent Award 2023

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) terus menorehkan berbagai prestasi berkat langkah transformasi yang dilakukan perseroan dengan menerima penghargaan dalam ajang Prominent Award 2023. Pada ajang tersebut, Pos Indonesia dinobatkan sebagai kategori The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation. Penghargaan tersebut diterima Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta pada Jumat (22/9). Baca Juga: Komentar Tegas PDIP Depok Ihwal Bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI, Jleb Banget!

"Alhamdulillah, kami meraih award ini. Keren sekali acaranya. Memang meraih penghargaan ini tidak mudah. Kami berjuang terutama dalam dua tahun terakhir, dengan hantaman Covid-19 dan sebagainya, kami bisa survive. Terutama kami melakukan transformasi dengan menghasilkan net income terbesar selama berdirinya PT Pos Indonesia," ujar Tata dalam keterangan resminya, Minggu (24/9). "Jadi sekali lagi, terima kasih atas Prominent Award tahun ini. Kami tunggu Prominent Award tahun depan," tambahnya. Pos Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut lantaran transformasi yang dilakukan sehingga membuat bisnis perseroan terus berkembang. Baca Juga: Gebyar UMKM Hingga Fun Walk Warnai Perayaan HUT Ke-55 Kadin Kota Bogor Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya, sebesar Rp650 miliar pada tahun buku 2022. Asetnya naik 15,1 persen menjadi Rp 11,149 triliun dan EBITDA naik 12 persen dibandingkan tahun 2021.

