9 Rekomendasi Travel Umrah Aman dan Terpercaya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Maraknya kasus penipuan umrah yang belakangan ini terjadi, rupanya membuat gerah sejumlah pengusaha travel umrah di Kota Bogor.

Alhasil, sebanyak sembilan travel umrah membentuk Komunitas Tour and Travel berdasarkan izin Kemenkumham Nomor AHU-0005175.AH.01.07 Tahun 2023.

Kesembilan travel itu adalah PT Madinah Iman Wisata, PT Attin Tour and Travel, PT Mitra Buana Foresindo Niat Umroh, PT Azzam Tour and Travel, PT Wisata Mulia Tour and Travel, PT Amphro, PT ABA Tour dan Travel, PT Khadim Wisata Tour and Travel, serta PT Haromain Tour and Travel.

Ketua Komunitas Tour dan Travel, Umar Toha mengatakan bahwa tujuan pendirian komunitas tersebut adalah untuk mewadahi pegiat usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mengantungi izin dari Kemenag.

"Sudah dapat dipastikan warga yang ingin umrah pasti berangkat, hotelnya pasti ada, perusahaan pasti berizin, dan pasti dibimbing saat melaksanakan ibadah umrah sesuai rukunnya. Insyaallah masyarakat takkan gagal berangkat bila menggunakan travel yang tergabung dalam komunitas," katanya, Selasa (5/9).

Selama ini, kata Umar, banyak masyarakat gagal berangkat umrah akibat menggunakan travel yang tak berizin.

Baca Juga: Sembilan Bintang Desak BPN Bogor Segera Hadir Selesaikan Kisruh Lahan Warga di Cijeruk

"Insyaallah travel yang tergabung dalam komunitas aman dan amanah, karena anggotanya diseleksi dengan kriteria ketat," ujarnya.

Kata Umar, travel yang ingin bergabung dengan komunitas bisa mendatangi sekretariat di Gang Ketapang Nomor 2, Pancasan, Kecamatan Bogor Barat.