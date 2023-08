Bank Bjb Raih Dua Penghargaan Banking Mastery Forum 2023

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bank Bjb kembali meraih penghargaan prestisius atas kemampuannya mengelola bisnis perbankan dengan sangat baik dan terus mampu menjaga pertumbuhan bisnis disertai kinerja keuangan yang baik di tengah disrupsi ekonomi.

Kali ini, Bank Bjb meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu ‘Diamond Trophy’ atas konsistensi berpredikat kinerja ‘sangat bagus’ selama 20 tahun (2003 – 2022) berturut-turut dan Excellent Financial Performance Bank In 2022 dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023.

Penghargaan diterima Senior Executive Vice President (SEVP) Credit Risk Bank Bjb Galis Prasetya dalam kegiatan Banking Mastery Forum 2023 bertema Finding Your Bank’s Purpose: Penguatan dan Pengembangan Sektor Perbankan, yang diselenggarakan oleh Infobank dan The Asian Post, pada Jumat (25/8) di The Ritz Carlton, Jakarta.

Senior Executive Vice President (SEVP) Credit Risk Bank Bjb Galis Prasetya mengatakan, penghargaan yang diraih Bank Bjb berkat kerja keras seluruh insan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Bank Bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang andal, dan manajemen risiko yang kuat,” ucap Galis dalam keterangannya, Senin (28/8).

Ditegaskan Galis, Bank Bjb berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantanagn perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas, hingga perbankan lainnya.

Selain itu, Bank Bjb juga fokus melakukan pengembangan digitalisasi melalui DIGI dan DigiCash by Bank Bjb demi memberikan layanan terbaik dan memudahkan nasabah.

“Bank Bjb terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagai salah satu kunci dan strategi keberhasilan,” paparnya.