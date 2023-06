Tolok Ukur Kemiskinan di Kota Bogor Setara Dengan Harga Mie Gacoan, Begini Penjelasan Lengkapnya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Persoalan kemiskinan yang dialami sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat belakangan ini tengah menjadi topik perbincangan hangat di sejumlah kalangan, salah satunya di Kota Bogor.

Hal itu terjadi lantaran hampir sebagian besar wali kota dan bupati di Jawa Barat bakal habis masa jabatannya pada akhir 2023, tetapi masih belum bisa menyelesaikan sejumlah persoalan sosial di masyarakat, salah satunya kemiskinan.

Atas hal tersebut, pada Selasa (27/6) kemarin, Komisi IV DPRD Kota Bogor memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan di atas.

Sebab berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, angka garis kemiskinan di Kota Bogor berada di Rp 608.949.

Artinya, warga Kota Bogor dinyatakan berstatus miskin apabila penghasilan mereka dalam sebulan di bawah Rp 608.949.

Dengan kata lain, seseorang di Kota Bogor dinyatakan miskin apabila penghasilan hariannya kurang dari Rp 20.298 atau setara dengan harga Mie Gacoan yang berkisar Rp 14.500 dan es teh manisnya Rp 6.000.

Kepala BPS Kota Bogor, Daryanto mengatakan Rp 608.949 yang menjadi acuan garis kemiskinan di Kota Bogor diambil berdasarkan pengeluaran dan pendapatan per kapita per bulan.

"Angka itu kami ambil dari pengeluaran dan pendapatan per bulan per kapita untuk kebutuhan dasar. Jadi, hitungannya per jiwa," kata Daryanto, dikutip Jumat (30/6).