Bertemu 49 Investor di Prancis, Bima Arya Tawarkan Kerjasama Soal Pariwisata

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan pertemuan investor bersama 49 pemimpin perusahaan yang tergabung dalam MEDEF International di Paris, Prancis.

Diketahui, MEDEF International merupakan Asosiasi Pengusaha Internasional Prancis. Pertemuan tersebut, dilakukan untuk mempererat hubungan guna menjajaki peluang investasi dan mitra-mitra baru.

Bima Arya mengatakan, kondisi ekonomi Kota Bogor tumbuh positif pasca pandemi, yakni menyentuh angka 5,65 persen.

Dia menerangkan, angka tersebut di atas rata-rata nasional yang hanya 5,31 persen dan Jawa Barat 5,45 persen.

"Saya tawarkan peluang-peluang kerjasama di Kota Bogor mulai dari kaitan soal transportasi publik, pariwisata, pengembangan usaha untuk daya dukung pariwisata seperti perhotelan, resto, cafe dan lain-lain," ucapnya.

Untuk transportasi publik, dirinya mengatakan konsep tram sebagai salah satu bagian dari penataan transportasi ke depan.

"Ini akan jadi peluang baru bagi perusahaan di Prancis. Kita tahu sebagian besar mobilisasi di Prancis ini menggunakan tram dan bus," jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Philippe Louis-Dreyfus (Chairman of the France-Indonesia Business Council of MEDEF / Supervisory Board of the Louis Dreyfus Armateurs), Gerard Wolf (Chairman of the Sustainable City Task Force of MEDEF / Chairman of BRICS Access) serta para pemimpin perusahaan Prancis dari berbagai bidang.