Pos Indonesia Pastikan Pendistribusian Bantuan Pangan CBP di Jayapura - Papua Berjalan Lancar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pos Indonesia pastikan proses pendistribusian bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2023 di Provinsi Papua berjalan lancar tanpa kendala.

Program Bantuan Pangan CBP ini adalah program Bapanas RI yang bekerja sama dengan Bulog untuk penyedia beras dan Pos Indonesia untuk pendistribusiannya.

Kini, proses pendistribusian terus dipercepat ke sejumlah kecamatan dan desa di Jayapura.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana bersama jajaran manajemen Pos Indonesia melakukan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan keluarga penerima bantuan.

"Pantauan ke beberapa titik di Jayapura, proses pendistribusian bantuan pangan cadangan beras pemerintah ini berjalan lancar tanpa kendala. Pendistribusian beras sesuai jadwal dan tepat sasaran by name by address," kata perempuan yang akrab disapa Ana itu, dalam keterangan resminya, Jumat (28/4).

Dirinya menyebut Kota Jayapura, menerima bantuan beras sebanyak 16.536 keluarga dengan jumlah beras mencapai 165 ton.

"Sedangkan di Provinsi Papua total penerima mencapai 422.238 kepala keluarga, dengan total beras sekitar 4.222 ton," ujarnya.

Dia menuturkan proses pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah oleh Pos Indonesia dilakukan dengan mengambil beras dari Gudang Bulog dan mendistribusikan ke setiap desa atau kecamatan.