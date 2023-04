Srikandi Ganjar Ajak Milenial Sukabumi Kembangkan Bakat Seni Melalui Pelatihan Kaligrafi

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Sukarelawan Srikandi Ganjar Jawa Barat terus menggelar kegiatan positif untuk masyarakat. Kali ini, perempuan pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar workshop DIY (Do It Yourself) Canvas Lukis Sketsa Kaligrafi di Bumi Arsa Creative Space, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (9/4).

Srikandi Ganjar berkolaborasi bersama Pena Koas Calligraphy Painting, dan menghadirkan pelukis profesional Achmad Subhani sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jabar, Eva Yuliana mengatakan pelatihan ini merupakan bentuk stimulan para perempuan untuk mengembangkan potensi seni dan ide-ide kreatif yang dituangkan ke dalam media kanvas.

"Kegiatan hari ini kami menggaet salah satu komunitas di Sukabumi semacam pegiat seni kaligrafi. Di sini kami membagikan masing-masing kanvas sketsa kaligrafi untuk mereka bisa melukis bersama," ucap Eva dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (10/4).

Eva menuturkan, para peserta diberikan pengetahuan tentang teknis-teknis melukis, hingga mencoba secara langsung.

Sebagai garda perempuan milenial, Srikandi Ganjar Jabar ingin mendorong kemandirian kaum perempuan melalui pemberdayaan dan menambah skill agar bisa lebih berdaya.

"Sebenarnya kami juga akan mengarah ke sana, supaya acara ini gak hanya sebatas acara, (tetapi) bisa memberikan bekal kepada para milenial untuk bisa menjadi ladang usaha bagi mereka," ujar Eva.

Sementara itu, satu di antara peserta Syifa Intan (18) mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi acara DIY Canvas Lukis Sketsa Kaligrafi ala Srikandi Ganjar Jabar.