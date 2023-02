Mengheningkan Cipta Untuk Mendiang Benny Dollo Warnai Jalannya Laga Persib vs PSS

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib dan PSS Sleman melakukan minute of silence atau mengheningkan cipta untuk eks pelatih Timnas Indonesia almarhum Benny Dollo. Minute of Silence dilakukan sebelum kick off babak pertama pertandingan pekan ke-21 antara Persib melawan PSS di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (5/2). Dipimpin wasit Faulur Rosy, kedua kesebelasan tampak berkumpul membentuk lingkaran di tengah lapangan. Baca Juga: Persib vs PSS, Luis Milla Senang Bobotoh Bisa Hadir di Stadion

Sekitar 1 menit, mengheningkan cipta dilakukan mendoakan almarhum Benny Dollo yang meninggal pada Rabu (1/2). Pria yang karib disapa Coach Bendol itu menghembuskan napas terakhir pada usia 72 tahun karena sakit. Semasa karir sebagai pelatih, Benny Dollo tercatat pernah menukangi sejumlah klub elit. Sebut saja Pelita Jaya, Persita Tangerang, Arema Malang, Persija Jakarta, hingga Sriwijaya FC. Baca Juga: Ketatnya Persaingan Kiper di Persib, Mario Londok Ungkap Perasaannya Bersama Pelita Jaya yang ditanganinya pada periode 1987 hingga 1994, Bendol membawa tim tersebut tiga kali menjuarai Galatama, yaitu pada 1988/1989, 1990, dan 1993/1994. Selain itu, Bendol juga membawa Persita Tangerang menjadi runner-up Liga Indonesia 2002.

