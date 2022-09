Ribuan Bobotoh Geruduk Kantor Persib Bandung, Tuntutannya Sepele

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ribuan pendukung Persib yang mengatasnamanakan Viking dan Bobotoh menggeruduk kantor manajemen di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (28/9).

Sekitar pukul 13.00 WIB, ribuan pendukung beratribut Persib dan bendera kebangsaan putih-biru berkibar di area Graha

Kedatangannya ini bukan tanpa alasan, mereka menuntut manajemen dan panitia pelaksana (Panpel) Persib untuk mengubah sistem pembelian tiket yang mereka anggap sulit.

Padahal, pembelian tiket online merupakan sebuah kemajuan teknologi dan dapat menghindari praktik haram para calo tiket.

"We hate management but we love Persib," isi spanduk yang dibawa massa Bobotoh.

Salah seorang orator aksi menyampaikan, kedatangannya meminta agar sistem pembelian tiket dipermudah. Tidak lagi menggunakan NIK dan harus sudah yang menerima dosis ketiga atau booster.

"Kami ke sini mau supaya tiket dipermudah, tidak dipersulit," ucapnya.

Menurut orator, sistem yang sekarang cukup menyulitkan mereka yang ingin sepenuhnya mendukung di stadion.