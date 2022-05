Sambut Kedatangan Ciro Alves ke Persib, Bobotoh Padati Stadion Sidolig

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang anyar Persib Bandung Ciro Alves, hari ini baru bergabung dalam sesi latihan tim di Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Hal ini menjadi latihan perdana Ciro bersama skuad Maung Bandung seusai meneken kontrak dengan manajemen PT PBB.

Kedatangan Ciro rupanya sudah ditunggu Bobotoh. Pantauan JPNN.com, para pendukung tampak memadati bagian kursi penonton di Stadion Sidolig.

Mereka menyerukan yel-yel Persib Bandung. Suasana latihan Persib di pagi ini tampak berbeda dan jauh lebih meriah.

"We love you Persib, we do. We love you Persib, we do. We love you Persib, we do. Oh Persib we love you," teriak salah seorang penonton yang mengomandoi, Kamis (26/5).

Para penonton juga meneriaki Ciro yang dalam latihannya hari ini.

Pemain asal Brazil itu berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya. Ciro latihan bersama David da Silva yang juga baru datang hari ini. (mcr27/jpnn)