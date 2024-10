Mateo Kocijan Bidik Kemenangan saat Melawan Persebaya, Demi Persib Naik Peringkat

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung terus berbenah memperbaiki kekurangan menjelang partai besar melawan Persebaya Surabaya.

Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2024/25 itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) pada Jumat (18/10) kick off pukul 15.30 WIB.

Gelandang Persib Mateo Kocijan menyambut duel tersebut, di mana Persebaya saat ini merupakan tim pemuncak klasemen.

Kocijan siap memberikan yang terbaik bagi tim. Kemenangan dibidik Persib demi mendapatkan posisi yang lebih baik dari sekarang.

Maung Bandung saat ini berada di posisi ke-4 dengan 13 poin. Mereka memenangkan tiga laga dan empat kali imbang, belum terkalahkan.

“Kami mulai melakukan persiapan jelang laga yang besar. Saya rasa semuanya sudah siap untuk ini, kami akan memberikan yang terbaik dan saya harap kami menang supaya bisa naik ke posisi yang lebih baik di tabel klasemen,” kata Kocijan, Minggu (13/10).

Penggawa asal Kroasia itu juga merasa performanya terus meningkat seriring adaptasinya yang berbuah positif.

Kocijan pernah dinobatkan sebagai man of the match pasca kemenangan Persib vs PSIS di pekan ke-5 Liga 1 2024/25.