Banyak Pemain Persib Positif Covid-19, Laga Kontra PSM Ditunda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan Liga 1 Indonesia musim 2021/2022 antara Persib Bandung melawan PSM Makassar dipastikan ditunda.

Hal itu menyusul banyaknya pemain Persib yang terpapar Covid-19.

Direktur Operasional PT LIB Sudjarno mengatakan, dari empat pertandingan yang akan digelar hari ini, laga Persib melawan PSM Makassar ditunda.

Sementara, tiga pertandingan lainnya yakni PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC, dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, tetap akan berlangsung sesuai jadwal.

"Berdasarkan evaluasi dan tes PCR yang dilakukan pada tim, ada satu laga yang harus kami tunda, yaitu laga PSM melawan Persib," kata Sudjarno dalam konfrensi pers virtual, Rabu (2/2).

Sudjarno menerangkan, penundaan dilakukan setelah pihaknya melakukan rapat darurat bersama empat tim yang akan bertanding.

Selain itu, kata Sudjarno, manajemen Persib juga mengajukan penundaan pertandingan dikarenakan banyaknya punggawa Maung Bandung yang terkonfirmasi Covid-19.

"Berdasarkan emergency meeting, karena memenuhi syarat (dalam penundaan pertandingan), selain itu dari klub Persib juga yang mengajukan karena ada hasil penelitian PCR h-1 pertandingan," ujarnya. (mcr27/jpnn)