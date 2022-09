Bantu Sopir Angkot dan Ojol Polresta Bogor Kota Bagikan 100 Paket Sembako

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Selama September 2022 Polresta Bogor Kota bakal membagikan 100 paket sembako sebagai bantuan sosial (bansos) kepada sopir angkutan umum kota (angkot) dan sopir ojek online (ojol) untuk membantu mereka akibat terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Sasarannya adalah masyarakat yang terdampak langsung, seperti sopir angkot dan sopir ojol. Kegiatan ini akan kami lakukan setiap hari selama September," kata Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan, seusai membagikan sembako kepada sopir angkot di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis (8/9).

Tanpa rasa ragu AKBP Ferdy Irawan juga ikut mendatangi sopir angkot yang sedang berhenti saat lampu merah di Simpang Tugu Kujang untuk memberikan satu kantong sembako bantuan tersebut.

Wakapolresta Bogor itu didampingi perwakilan mahasiswa menyapa sopir berikut penumpang sambil membagikan sembako.

Pemerintah telah menyesuaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar bersubsidi dari Rp5.150,00 per liter menjadi Rp6.800,00 per liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00 per liter menjadi Rp14.500,00 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.

Pengalihan subsidi itu dilakukan lantaran lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat sebagai langkah jangka pendek.

Pada Jumat (2/9) Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.