50 Ribu Kendaraan Padati Jalur Nagreg, Sempat Ada Buka Tutup Jalan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - H-3 menjelang Idulfitri 1443 Hijriah, jalur selatan via Nagreg, Kabupaten Bandung terpantau padat. Kendaraan pemudik yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi, baik roda dua mau pun roda empat.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dsihub) Kabupaten Bandung Isnuri Winarko mengatakan, kondisi hari ini hampir mendekati puncak arus mudik Lebaran 2022.

Dishub Kabupaten Bandung mencatat, sampai dengan pukul 16.00, jumlah kendaraan yang melintas di jalur Nagreg sebanyak 76.224.

Angka ini naik 26,14 persen bila dibandingkan H-4 lebaran yang mana jumlah kendaraannya sebanyak 50.081.

Di Jalan Nagreg menuju Limbangan, Kabupaten Garut sempat diberlakukan satu arah (one way) selama stu jam guna meminimalisir kepadatan.

“Kondisi sekarang menuju puncak arus mudik. Karena memang libur, kemungkinan sore sampai malam (puncaknya),” kata Isnuri di Pos Induk Nagreg, Kabupate Bandung, Jumat (29/4).

“Ini ditutup untuk pergantian one way, jalan di menuju Garut dibuka, kalau ke Tasikmalaya menuju one way,” jelasnya.

Kata Isnuri, buka tutup jalan ini untuk mengurai kepadatan arus dari Nagreg, Sehingga rekayasa lalu lintas tersebut melihat situasi di lapangan.