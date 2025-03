H-3 Lebaran, Penumpang Whoosh Capai 20 Ribu Orang

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Peningkatan jumlah penumpang kereta cepat atau Whoosh sudah mulai terjadi pada H-3 Lebaran atau pada Jumat (28/3).

Diprediksi jumlah penumpang hari ini akan mencapai 18 hingga 20 ribu.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan hari kemarin yang berkisar di 16 ribu penumpang per hari.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa mengatakan KCIC memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat hingga 30 persen, mencapai hingga 24 ribu penumpang per hari.

“Sebagai perbandingan, pada hari kerja biasa, jumlah penumpang Whoosh berkisar antara 16-18 ribu per hari, sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai 18-21 ribu penumpang per hari,” ucapnya.

Adapun, peningkatan volume puncak untuk keberangkatan dari Halim menuju Bandung dan sebaliknya diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 2 hingga 11 April.

KCIC mengingatkan seluruh penumpang untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal online yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, maupun secara offline di loket dan vending machine di stasiun.

“Selama masa angkutan Lebaran, yang berlangsung dari 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 atau H-10 hingga H+10 Lebaran, KCIC mengoperasikan 1.346 KA dengan total kapasitas mencapai 808 ribu tempat duduk,” tuturnya.