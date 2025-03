Pemkot Bogor Hingga Nagita Slavina dan Gading Marten Resmikan Akses Tol BORR Via OCBD

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Peningkatan kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor – Jalan Sholeh Iskandar – Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada On Ramp Kedung Halang, yang dikenal sebagai Zero Kilometer From Toll Road, telah selesai dibangun dan hari ini diresmikan. Proyek yang dimulai pada 25 Agustus 2023 ini, merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dan PT Olympic Bangun Persada selaku pengelola kawasan One Central Business District (OCBD). Peresmian itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Nagita Slavina, Gading Marten, CEP PT Olympic Bangun Persada Norman Edward Sebastian, dan Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar, Florysco P. Siahaan. Baca Juga: Pemkot Bogor Akan Bebaskan Lahan untuk Jalan Alternatif Batutulis Peresmian akses tol ini, menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas Kota Bogor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia usaha. Sebagai pengembang kawasan terpadu seluas 25 hektar, PT Olympic Bangun Persada melalui OCBD menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan area komersial, bisnis, dan gaya hidup. Baca Juga: Kota Bogor Dilanda 170 Bencana Sepanjang Maret 2025, Dedie Rachim Cek Kesiapan BPBD Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah membuka akses langsung dari OCBD ke ruas Tol BORR, sehingga masyarakat dapat langsung terhubung ke jalan tol tanpa harus melewati kepadatan di Jalan KS Tubun (Jalan Raya Bogor-Jakarta), terutama pada jam sibuk. Selain infrastruktur, PT Olympic Bangun Persada juga terus mengembangkan kawasan OCBD dengan menghadirkan klaster hunian eksklusif.

