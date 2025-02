Sambut Rudy-Jaro DKP Kabupaten Bogor Gelar Gerakan Pangan Murah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menyediakan 20 ton pangan murah melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah, untuk menyambut kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025-2030, Rudy Susmanto-Ade Ruhandi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DKP Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji menjelaskan 20 ton pangan murah ini tersedia dalam Gerakan Pangan Murah yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB di Taman Pemuda Jalan Segar Komplek Pemda, Cibinong, Kamis hari ini, berbarengan dengan kedatangan bupati-wakil bupati sepulang dari pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

"Gerakan Pangan Murah ini akan kami buka terus sampai sore selama persediaan pangan masih ada," kata Bambam.

Beberapa komoditas yang disediakan yaitu beras medium 5 kg yang semula harganya Rp65 ribu per kemasan dijual Rp40 ribu per kemasan, minyak goreng semula Rp19.500 per liter dijual Rp13.500 per liter, telur ayam ras semula Rp27 ribu per kilogram dijual Rp22 ribu per kilogram.

Kemudian, daging sapi semula Rp125 ribu per kilogram dijual Rp109 ribu per kilogram, daging ayam ras semula Rp37 ribu per ekor dijual Rp26 ribu per ekor, serta gula pasir semula Rp18.500 per kilogram dijual Rp13.500 per kilogram.

Gerakan Pangan Murah dalam rangka memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kadin Kabupaten Bogor dan Bank BJB.

Bambam menekankan bahwa setiap pembeli hanya diperkenankan masing-masing membeli dua buah pangan murah dan harus menyiapkan kantong belanja sendiri. (antara/jpnn)