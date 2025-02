Dukung Peran Perempuan, Pos Indonesia Bawa Pulang Penghargaan WECA 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pos Indonesia meraih penghargaan dalam Indonesia Best Women Empowerment Companies Award 2025 dengan tema “Womens Role in Sustainability”.

Dalam gelaran yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta itu, Pos Indonesia mendapat penghargaan bertajuk “Best Women Empowerment Company 2025 in Optimizing Women Potential and Collaboration to Improve Economic Welfare” kategori Logistics & Courier Services Industry.

Hadir menerima penghargaan, Direktur Human Capital Management Asih Kurniasari Komar. Asih menyambut positif penghargaan yang diberikan kepada PosIND.

“Penghargaan yang kami terima hari ini merupakan bukti komitmen Pos Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberdayakan perempuan,” ujar Asih dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, CEO HerStory, Muhammad Ihsan, menekankan bahwa peningkatan peran perempuan di berbagai sektor, khususnya industri, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks.

"Keberlanjutan atau sustainability adalah isu krusial di dunia saat ini. Industri dituntut lebih responsif dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Salah satu solusi yang semakin diperhitungkan adalah meningkatkan peran perempuan, termasuk di level top management. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadirkan perspektif yang lebih adil gender dan beragam untuk memaksimalkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Ihsan.

Pada ajang ini terdapat setidaknya 22 perusahaan yang berhasil membawa pulang penghargaan serupa dalam bidang yang berbeda. Harapannya, ajang ini dapat menginspirasi lebih banyak institusi untuk berkomitmen terhadap peningkatan peran perempuan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. (mar5/jpnn)