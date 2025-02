Bank Danamon dan Adira Finance Berikan Promo Khusus di IIMS 2025

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Bank Danamon bersama dengan Adira Dinamika Multi Finance, dan didukung oleh MUFG Bank kembali mendukung IIMS 2025 sebagai official bank partner dan official multifinance partner Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.

Event IIMS berlangsung pada tanggal 13 – 23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kolaborasi antara Danamon, Adira Finance, dan MUFG di IIMS 2025 merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia,

Kehadiran Danamon, Adira Finance, dan MUFG di IIMS untuk keempat kalinya ini tidak hanya sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai pembawa berbagai inisiatif yang mendukung kebutuhan konsumen dan pengusaha otomotif di Indonesia.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, MUFG kembali berpartisipasi pada Indonesia International Motorshow (IIMS) 2025. Ini menegaskan komitmen kami dalam memajukan industri otomotif Indonesia,” kata Managing Direktor, Head of Global Corporate and Institutional Banking for MUFG Indonesia, Michael Sugirin, dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

“Sesuai dengan tujuan kami untuk memberdayakan masa depan yang lebih cerah, MUFG terus berupaya menyediakan solusi keuangan di setiap rantai pasok yang menyeluruh dari hulu ke hilir, guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kemajuan industri otomotif Indonesia.”

Sementara itu, Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon Ivan Jaya menuturkan, sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif Indonesia, pihaknya yakin dukungannya ini bisa berkontribusi dalam penguatan industri otomotif.

“Melalui berbagai solusi bagi segala kebutuhan finansial dari hulu ke hilir yang kami tawarkan bagi seluruh bagian dari ekosistem industri otomotif Indonesia, kami yakin dukungan kami yang menyeluruh ini dapat berkontribusi dalam penguatan industri otomotif Indonesia,” ucapnya.