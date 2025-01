Sambut 2025, Rivera Bogor Hadirkan Wahana Baru dan Beragam Promo Seru

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Awal tahun baru 2025 Rivera Bogor menghadirkan sesuatu yang baru, yaitu wahana Taman Burung dan Panahan.

Tentunya, banyak jenis koleksi burung agar pengunjung dapat mengenal berbagai jenis burung, berinteraksi, dan berfoto bersama di wahana baru tersebut.

Selain itu ada juga kura-kura, iguana dan ikan. Pengunjung juga bisa berfoto menggunakan kostum burung dan merasakan terapi ikan.

Harga untuk masuk ke area Taman Burung hanya Rp 20 ribu, berfoto dengan kostum burung Rp 15 ribu, dan untuk terapi ikan hanya Rp 10 ribu untuk 15 menit.

Ada juga wahana panahan tidak jauh dari area taman burung, sehingga pengunjung bisa merasakan sensasi membidik target dengan busur dan panah sungguhan.

Menariknya lagi, Rivera Outbound and Edutainment Bogor menyiapkan berbagai promo menarik, di mana untuk tiket masuk ke Rivera nya hanya Rp. 30 ribu per orang pada hari Senin-Jumat, dan Rp 35 ribu per orang pada Sabtu-Minggu dan hari libur nasional.

Harga tersebut, sudah gratis 1 wahana. Promo berlaku hingga 28 Februari 2025.

Manager Operasional Rivera, Teddy Anditama mengatakan, pada Januari ini Rivera Outbound and Edutainment Bogor juga menghadirkan kembali Promo KTP DKI Jakarta, Jabar dan Banten.