Rakernas BRI Life 2024: Komitmen dan Sinerg Memberikan Perlindungan Jiwa Bagi Nasabah

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asuransi BRI Life 2024 sukses digelar di Padalarang, Jawa Barat.

Event ini, bertujuan untuk memperkuat kembali komitmen atas inovasi, sinergi dan kolaborasi, dalam mendukung pencapaian rencana jangka panjang serta menjangkau penetrasi pasar yang lebih luas dalam memberikan perlindungan jiwa terbaik bagi nasabah.

Rakernas yang dilaksanakan pada 19-20 Desember 2024 tersebut, dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Jajaran Direksi dan seluruh Kepala Divisi.

Turut hadir Dalam kesempatan tersebut Binayak Duta selaku Perwakilan Pemegang Saham FWD dan Irwan sebagai Perwakilan Pemegang Saham dari YKP BRI.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto mengatakan, semakin berkembangnya sebuah institusi bisnis maka sejatinya harus memperhatikan 3 hal. Mulai dari sinergi, inovasi dan kolaborasi, dengan menggabungkan seluruh kemampuan guna mendukung bisnis secara bersama-sama, melakukan doing something new untuk pencapaian target perusahaan.

”Trend pertumbuhan kinerja keuangan BRI Life meningkat sepanjang tahun 2024, hal ini seiring pertumbuhan bisnis asuransi jiwa nasional yang diyakini tetap tumbuh di tahun 2025. Kami optimis dapat memberikan kontribusi sesuai target di tahun 2025 kepada BRI Group,” ucap Aris dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (21/12/2024).

Aris menyebut, BRI Life juga akan fokus untuk memastikan produk yang ditawarkan merupakan produk berkualitas, yang dapat diterima nasabah baik individu maupun korporate dan harus dapat memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi jiwa bagi seluruh segmen yang sesuai, dengan penyediaan produk proteksi (jiwa/kesehatan) dan investasi.

“Dengan dukungan yang sangat besar dari induk Bank BRI, serta dukungan expertise di bidang teknologi dan asuransi dari pemegang saham kami di FWD, kami yakin dapat terus tumbuh, guna memberi nilai tambah bagi tercapainya visi induk usaha kami di BRI, yakni menjadi The Most Valuable Life Insurance and Champion of Life Insurance Inclusiveness in 2029,” tuturnya.