Maksimalkan Medsos untuk Informasi Publik, Bapenda Mendapat Penghargaan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk menyampaikan informasi dan menggali aspirasi publik. Inovasi serta konten yang disajikan harus terus diperbarui agar tetap relevan dan mudah dimengerti.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan dalam upaya pengelolaan optimalisasi pendapatan daerah, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus jelas dan terarah. Topik ringan atau serius disesuaikan dengan konteksnya.

“Kami menyadari bahwa semakin kesini, teknologi informasi terus berkembang. Pemerintah pun harus bisa beradaptasi, termasuk memanfaatkan media sosial. Media massa dan media sosial menjadi bagian penting untuk saluran informasi merupakan saluran informasi yang penting bagi masyarakat,” kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Secara berkala, tim media sosial terus dievaluasi. Tujuannya agar semua konten disajikan terus lebih baik dan mengikuti perkembangan yang dinamis.

Upaya Bapenda Jabar berbuah manis, mereka meraih juara umum pada ajang Humas Jabar Awards dalam agenda acara Festival Literasi Digital (Viral) akhir pekan lalu.

Dalam ajang untuk perangkat daerah, terdapat tiga kategori penghargaan, yakni progres sosmed, performa konten, dan narasi tunggal.

Pada kategori progres sosmed dibagi dalam empat sub kategori meliputi rising followers of the year, rising activity of the year, rising interaction dan rising responsiveness.

Kategori performa konten diturunkan dalam sub kategori creative editing of the year, FYP of the year, informative of the year, view of the year, tweet of the year dan ~aesthetic~video of the year.