Promo KTP Diperpanjang, Masuk The Jungle Hanya Rp50 Ribuan!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menjelang akhir tahun The Jungle Waterpark Bogor memperpanjang promo KTP bagi warga Jakarta, Jabar dan Banten.

Jadi, masih ada kesempatan bagi Anda yang belum sempat menikmati keseruan permainan air di wahana paling ngetop di Kota Bogor itu.

General Manager Jungle Waterpark Bogor, Firanto menjelaskan tiket promo The Jungle ini dapat dibeli langsung di loket hingga 20 Desember 2024.

Dengan menunjukkan KTP, Anda akan mendapatkan harga khusus tiket The Jungle dari Senin hingga Jumat sebesar Rp58.000 per orang dari harga normal Rp. 85.000 per orang.

Pada hari Sabtu dan Minggu, atau libur nasional, harga tiketnya Rp68.000 per orang dari harga normal Rp100.000 per orang.

"Caranya cukup tunjukkan KTP ke loket saat kedatangan, satu KTP berlaku untuk maksimal empat orang," ujar Firanto.

Selain itu, The Jungle kembali menghadirkan promo bagi mereka yang berulang tahun di bulan November.

Gratis bagi yang berulang tahun dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping. Menunjukkan fotokopi identitas seperti KTP, SIM, Akta Lahir, atau KK di loket tiket. Promo berlaku dari 1 – 30 November 2024.