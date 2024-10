Khusus Warga Ber-KTP Jakarta, Jawa Barat dan Banten Masuk Jungle Hanya 50 Ribuan!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Bagi Anda yang ingin menikmati wahana air di The Jungle, ada kabar baik. Warga Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat memanfaatkan Promo KTP (Kartu Tanda Penduduk).

General Manager Jungle Waterpark Bogor, Firanto mengatakan tiket promo The Jungle ini dapat dibeli langsung di loket pada periode 1 – 31 Oktober 2024.

Dengan menunjukkan KTP, Anda akan mendapatkan harga khusus tiket The Jungle dari Senin hingga Jumat sebesar Rp 58 ribu per orang dari harga normal Rp 85 ribu per orang.

Baca Juga: 706 Bangunan di Bogor Rusak Akibat Bencana Alam Sepanjang September 2024

Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, atau libur nasional, harga tiketnya Rp 68 ribu per orang dari harga normal Rp 100 ribu per orang.

"Caranya cukup tunjukkan KTP ke loket saat kedatangan, 1 KTP berlaku untuk maksimal 4 orang," ujar Firanto.

Selain itu, The Jungle kembali menghadirkan promo bagi mereka yang berulang tahun di bulan Oktober.

Gratis bagi yang berulang tahun dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping. Menunjukkan fotokopi identitas seperti KTP, SIM, Akta Lahir, atau KK di loket tiket. Promo berlaku dari 1 - 31 Oktober 2024.

"The Jungle memberikan harga khusus pendamping, yaitu Rp 58 ribu per orang untuk hari kerja Senin hingga Jumat, serta Sabtu dan Minggu serta libur nasional harga tiket Rp 68 ribu per orang," katanya.