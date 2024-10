Dukung UMKM Youthpreneur, PosAja! Jadi Official Logistics Partner INACRAFT 2024

jabar.jpnn.com, JAKARTA - PosAja! secara resmi menjadi Official Logistics Partner untuk event kerajinan terbesar di Asia Tenggara, yaitu INACRAFT ON OCTOBER Vol.3, dengan tema “Youthpreneurs Make It At Market”, yang akan berlangsung pada 2 - 6 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center.

INACRAFT merupakan salah satu pameran kerajinan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yang diperkirakan akan menarik perhatian pembeli lokal dan internasional. Acara ini melibatkan para pelaku industri kerajinan tangan, UMKM, dan pihak lain dari berbagai daerah di Indonesia.

INACRAFT 2024 diprediksi akan menarik lebih dari 100.000 pengunjung selama lima hari perhelatan, diikuti oleh lebih dari 1.000 UMKM dari seluruh Indonesia.

Acara ini akan memamerkan produk-produk kerajinan khas Indonesia, termasuk batik, tenun, fashion dan bordir, alas kaki, perlengkapan perjalanan, perhiasan, aksesoris, peralatan rumah tangga, cinderamata, produk dekoratif, mainan, dan berbagai kerajinan lainnya.

Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun, mengatakan bahwa PosAja! sebagai Official Logistics Partner INACRAFT 2024, mendukung penuh perhelatan ini. Hal ini merupakan bagian dari dukungan Pos Indonesia terhadap UMKM di tanah air.

PosAja! akan memberikan layanan spesial kepada peserta pameran dan pengunjung. Pengguna jasa logistik PosAja! akan mendapatkan sejumlah layanan khusus selama pameran, sehingga proses pengiriman dan penerimaan barang menjadi lebih efisien.

Baca Juga: Remaja Berkebutuhan Khusus di Depok Menjadi Korban Pelecehan Seksual Pedagang Nasi Goreng

“Ini adalah bukti konkret kami dalam mendukung sektor kerajinan di Indonesia agar ekonomi dapat lebih maju dan berkembang,” kata Tonggo Marbun dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (2/10).

Sementara itu, Vice President Marketing Retail Business Pos Indonesia Ari K. Wibowo, mengatakan PosAja! sebagai Official Logistics Partner INACRAFT 2024, mendukung UMKM dengan memberikan promo spesial untuk para peserta UMKM dengan memberikan tarif khusus dan diskon.