The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Promo Khusus Bagi Para Pengguna BPJS

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor memberikan harga khusus bagi para peserta BPJS Kesehatan, yang berlaku pada 1 hingga 30 Ssptember 2024.

The Jungle, memberikan harga khusus tiket masuk bagi pemilik kartu BPJS, yaitu Rp 58 ribu per orang (weekdays) dari harga normal Rp 85 ribu dan Rp 68 ribu per orang (weekend / libur Nasional) dari harga normal Rp. 100 ribu.

General Manager The Jungle, Firanto menjelaskan promo ini berlaku bagi siapa saja yang memiliki kartu BPJS.

Baca Juga: DPRD Berkomitmen Ciptakan Pilkada Damai di Kota Bogor

“Syaratnya cukup mudah, hanya dengan menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat membeli tiket di loket The Jungle. Satu kartu berlaku untuk maksimal 4 orang, tidak berlaku double promo,” ucapnya.

Selain itu, ada juga Promo Mahasiswa Buy 1 Get 1 Free, berlaku khusus bagi mahasiswa yaitu Rp 85 ribu untuk 2 orang (Senin-Jumat), Rp 100 ribu untuk 2 orang (Sabtu-Minggu dan libur Nasional).

“Syaratnya menunjukan Kartu Mahasiswa saat pembelian tiket dan follow akun instagram @thejunglebogor, 1 kartu untuk 1 kali transaksi, tidak berlaku double promo,” terangnya.

Ada juga promo ulang tahun dengan ketentuan gratis bagi yang berulang tahun.

Syaratnya, yang berulang tahun gratis, harus lahir di bulan September, tidak wajib datang di tanggal ulang tahun, tapi yang berulang tahun datang di bulan kelahirannya.