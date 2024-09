Metro Modest Fashion Week 2024 Hadir di Margocity Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Metro Modest Fashion Week 2024 kembali digelar, Margocity Depok menjadi destinasi pertama yang akan membawa warna baru bagi dunia modest Indonesia.

Gelaran tersebut merupakan tahun kelima Metro Modest Fashion Week berlangsung.

Modest Fashion, merupakan sebuah gaya berpakaian yang cenderung menutupi bagian tubuh yang memberikan kesan santun, tertutup tetapi tetap fashionable.

Baca Juga: KPU RI Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada di Depok

Gaya busana Modest ini, tidak hanya bisa dikenakan oleh kaum wanita muslim saja tetapi secara general gaya busana ini bisa dikenakan oleh seluruh wanita Indonesia dan sangat sesuai dengan kepribadian wanita bangsa Indonesia yang cenderung memilih berbusana tertutup, rapi tetapi tetap cantik dan elegan.

Gelaran Metro Modest Fashion Week 2024 ini, pihaknya menggandeng designer modest ternama sebagai highlight brands yaitu Mata Jitu, BIA by Zaskia Mecca, Nawasana, House of Djuita, Jenahara, Zeta Prive, dan Hijaberlin.

Pihaknya juga menggelar Trunk Show dan Talk Show di Margocity Depok.

Acara ini semakin menarik karena para tamu undangan akan melihat dan ngobrol langsung dengan para designer, seperti Tania Ray Mina (Creative Director of BIA by Zaskia Mecca), Trisha Amanda Ardi Chas (Founder of Zeta Prive), Hullia Ratu Tiara (Founder of House of Djuita), dan Ayu May Fakih (Founder of Hijaberlin).

Tak hanya talk show, para tamu undangan juga bisa menikmati Trunk Show dari koleksi terbaru dari BIA by Zaskia Mecca, Jenahara, Nawasana, Mata Jitu, Zeta Prive dan House of Djuita.