Taman Rekreasi Air di Bogor Ini Raih Penghargaan Top Brand yang ke-9

jabar.jpnn.com, BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kembali meraih penghargaan Top Brand tahun 2024 untuk kategori Taman Rekreasi Air.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Chairman of Frontier Consulting Group Handi Irawan dan diterima langsung oleh General Manager The Jungle Waterpark Firanto, di Ayana Resort, Jimbaran Bali, Rabu (7/8/2024).

"Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih The Jungle sebagai tujuan rekreasi keluarga, sehingga The Jungle kembali mendapatkan penghargaan ini untuk yang ke sembilan kalinya," kata General Manager The Jungle Firanto, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Firanto mengungkapkan, dengan keberhasilan ini tentu saja merupakan sebuah tantangan bagi The Jungle untuk tetap mempertahankan kualitas di berbagai sektor dan menjadi pilihan wisata masyarakat.

Menurutnya, strategi The Jungle mempertahankan Top Brand Award adalah dengan konsisten menjaga kualitas pelayanan kepada pengunjung dari level staff hingga top management.

Semuanya terlibat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung sehingga memunculkan mind share yang baik dan loyalitas pelanggan.

“Pelayanan yang baik serta kelengkapan fasilitas merupakan salah satu prioritas kami, sehingga citra peraih merk top ini bisa terus dipertahankan dan kepercayaan masyarakat kepada The Jungle terus tumbuh,“ jelas Firanto.

Dengan demikian, The Jungle sudah mengoleksi Top Brand sebanyak sembilan kali yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2016, 2017, 2018 dan 2024.