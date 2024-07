Great Place To Work Indonesia Siap Menggelar Acara Tahunan di Jakarta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Great Place To Work Indonesia siap menggelar kembali acara tahunan Best Workplaces in Indonesia dengan tema utama “Great is Possible” di The Park Hyatt Hotel Jakarta. Acara yang akan digelar pada 31 Juli 2024 ini merayakan jajaran organisasi yang telah menunjukkan komitmen teguh untuk membina budaya tempat kerja yang luar biasa, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat unggul dengan Great Place To Work Certification. Certification Great Place To Work adalah sebuah standar yang diakui secara global yang berasal dari data 100 juta lebih karyawan di 150 negara. Saat ini, sertifikasi tersebut merupakan pengakuan yang paling penting untuk meningkatkan employer branding guna menarik talenta terbaik. Baca Juga: Gustavo Franca Ungkap Alasannya Menerima Pinangan Persib Bandung Sertifikasi ini menggunakan penelitian inovatif untuk membantu organisasi membangun budaya yang mempertahankan bakat dan membuka potensi karyawan. Perusahaan yang memenuhi batasan kriteria global akan menerima Certification Badge yang berlaku selama 12 bulan, sehingga mengoptimalkan upaya perekrutan dan memvalidasi budaya tempat kerja mereka. Adapun untuk mendapatkan sertifikasi bergengsi ini, perusahaan harus melewati proses penilaian yang ketat, termasuk survei Trust Index. Survei ini mengevaluasi kualitas hubungan antar lima dimensi: Kredibilitas, Respek, Keadilan, Kebanggaan, dan Kesetiakawanan. Tempat kerja hebat dan kondusif akan membuat karyawan merasa bangga dengan pekerjaan mereka, menikmati hubungan antar rekan kerja mereka, dan yang paling penting, mempercayai para pimpinan perusahaan. Baca Juga: Ini Identitas Kerangka Ibu-Anak di Bandung Barat Survei Trust Index - diproses melalui Emprising atau meminta karyawan untuk menilai perusahaan mereka berdasarkan 60 perilaku yang membangun rasa percaya. Hasil yang didapatkan akan memberikan analisis komprehensif tentang lingkungan kerja. Emprising, software employee engagement terkemuka, membantu perusahaan mengukur, membuat tolok ukur, serta meningkatkan kepuasan dengan mengumpulkan dan menganalisis masukan karyawan di berbagai metrik. Perusahaan yang telah memiliki sertifikasi secara otomatis memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar National Best Workplaces. Pemenang dari daftar tersebut akan mendapatkan lencana bergengsi yang diakui secara global sebagai perusahaan dengan ciri khas kultur kerja dengan tingkat rasa percaya yang tinggi.

