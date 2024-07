9 Negara Delegasi OIC Comstech Fellowship Program Ikuti Pelatihan di Bio Farma dan Unpad

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 10 delegasi dari 9 negara OIC COMSTECH (Organization of Islamic Cooperation - Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation) Fellowship Program melanjutkan pelatihan di Universitas Padjajaran (Unpad) sejak 15 Juli 2024.

Sebelumnya, para delegasi belajar mengenai pengembangan dan produsi vaksin yang berlangsung dari tanggal 04 hingga 12 Juli 2024 di Bio Farma

Kegiatan OIC COMSTECH Fellowship Program ini merupakan yang ke-3 kali dilaksanakan di Indonesia.

Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian RI, Roy Himawan mengapresiasi program yang dilakukan Bio Farma.

Hal itu disampaikan Roy saat serah terima delegasi di Gedung Rektorat Unpad Jatinangor.

“Para delegasi mendapatkan pengalaman luar biasa dari kolaborasi solid para pemangku kepentingan, yakni pelaku usaha, peneliti, akademisi dan sektor pemerintah Indonesia di bidang vaksin dan produk bioteknologi,” kata Roy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (16/7).

Roy memastikan, Indonesia terus memperkuat kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah dalam upaya membangun ekosistem fasilitas penelitian dan manufaktur yang lebih baik.

"sebagai bagian dari inisiatif global dalam kesiapsiagaan dan respons pencegahan pandemi melalui kolaborasi bilateral dan multilateral," kata Roy.