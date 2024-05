Imam Santoso Tegaskan Komitmen Jasa TIrta II Soal Pengelolaan Sumber Daya Air

jabar.jpnn.com, BALI - Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso menghadiri high level session mengenai Better Integration of Ecological Security in Basin Level Approaches: Citarum River Basin di Bali, Rabu (22/05).

Pada sesi ini, Imam Santoso menjelaskan komitmen pemerintah serta Jasa Tirta II, sebagai perusahaan pengelola Sumber Daya Air, dalam menghadapi masalah kompleks kualitas air di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Imam pun menyoroti pentingnya penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management/IWRM) melalui program Citarum Harum.

"Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti mengelola limbah domestik, industri, dan pertanian, restorasi sungai, penegakan hukum, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dan ekosistem di DAS Citarum," ucap Imam dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (25/5).

Imam Santoso menegaskan, program Citarum Harum dengan strategi Pentahelix, merupakan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

"Komitmen kuat dari semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan kualitas air yang lebih baik di Daerah Aliran Sungai Citarum," ujar Imam.

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas air, tetapi juga untuk memastikan keamanan ekologis yang berkelanjutan.

"Melalui koordinasi yang baik dan tindakan konkret, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada DAS Citarum," kata Imam. (mar5/jpnn)