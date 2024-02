Jasa Tirta II Gandeng GCL Intelligent Energy dalam Pengmbangan PLTS

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Jasa Tirta II melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co. Ltd tentang penjajakan potensi rencana kerja sama untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surga (PLTS).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II, Dikdik Permadi Yoffana dan Vice President GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co. Ltd, Huang Yueyuan di Kantor Perwakilan Jasa Tirta II, Jakarta, Kamis (1/2).

Tujuan kerjasama ini untuk membangun komitmen dan sinergi rencana kerjasama Proyek dengan prinsip berbasis GCG untuk mengidentifikasi potensi kerja sama energi baru terbarukan melalui penyediaan PLTS.

Baca Juga: Permukiman Padat Penduduk di Gang Apandi Braga Bandung Terbakar

Adapun ruang lingkup dari penandatanganan nota kesepahaman ini meliputi potensi kerjasama pengembangan PLTS dengan kapasitas 80Mwac di lokasi Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Kemudian Penyusunan Pra-Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan terkait Potensi PLTS di wilayah Waduk Jatiluhur serta pengembangannya untuk pasokan listrik untuk Data Center.

Melalui kerjasama ini, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II Dikdik Permadi Yoffana berharap perusahaan dapat mengembangkan PLTS terapung di lokasi Waduk Jatiluhur dan mendukung Program Pemerintah Nett Zero Emmision pada Tahun 2060.

“Kami juga berharap dari kerjasama ini bisa transfer knowledge dari GCL dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan EBT di wilayah kerja lainnya,” ucap Dikdik Permadi Yoffana dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (2/2).



GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co. Ltd. (GCL) merupakan anak perusahaan dari Golden Concord Holdings Group Ltd. (GCL Holdings), perusahaan yang bergerak dalam sektor penyedia Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terintegrasi. (mar5/jpnn)