Sambut Libur Akhir Tahun dan HUT Ke-16, The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Program dan Promo Menarik!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menyambut liburan akhir tahun sekaligus merayakan ulang tahun ke-16, The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan berbagai acara seru bagi para pengunjung yang dikemas dalam tema ‘The Jungle Sensational 16 tahun.’

Selama periode 23 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, wahana air di kawasan Bogor Nirwana Residence ini akan menyuguhkan berbagai 16 rangkaian event menarik, di antaranya penampilan KDI STAR seperti Sam Hasibuan (KDI), Astra (KDI), Dera Idol (Indonesia Idol Star), hingga Selebgram Bowo dan Chia.

Selain itu, setiap harinya selalu ada berbagai event menarik, yakni zumba party, cosplay, maskot, aerobic, teater marching band, humanoid, modern and traditional dance, jangkungan, acrobat clown, live music, doorprize, dan lainnya.

The Jungle juga memberikan harga tiket promo untuk periode 23 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

Di mana promo tersebut berlaku setiap hari dengan harga Rp 99 ribu per orang dari harga normal Rp 125 ribu per orang, dan sudah termasuk produk gratis dari partner The Jungle dengan pembelian langsung di loket tiket.

Tiket liburan The Jungle juga dapat dibeli secara online lebih hemat melalui website resmi di www.thejungleadventure.com.

General Manager The Jungle, Firanto mengatakan banyak kemeriahan acara, promo dan hadiah di ulang tahun yang ke-16 The Jungle.

“The Jungle akan memberikan banyak hadiah menarik kepada para pengunjung, di antaranya LED TV, handphone, mesin cuci, AC, kulkas, kompor dan masih banyak lagi,” ucapnya.