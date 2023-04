Beragam Promo dan Program Menarik Siap Warnai Soft Opening CCM 2, Ada Hanin Dhiya Juga Loh!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Setelah melewati masa pembangunan kurang lebih dua tahun, proyek Cibinong City Mall (CCM ) 2 telah rampung dan siap untuk soft opening pada Jumat (14/4).

CCM 2 sendiri terletak di sebelah barat gedung CCM yang telah 10 tahun terakhir berdiri, tepatnya di Jalan Raya Tegar Beriman, Pakansari, Kabupaten Bogor.

Dengan konsep elegant, masih hasil karya Piter Gan Architect, CCM 2 hadir dengan lima lantai yang masing-masing lantainya terkoneksi langsung dengan CCM 1.

Sementara tenant-tenant di CCM 2 yang akan buka berbarengan dengan soft opening di antaranya Uniqlo, Kidzlandia, The Palace, Blibli Store, Digiplus, Isla, This is April, MOC, Bag Republic, Selfie Time, Pepper Lunch, dan Samsung.

Sementara tenant lain yang menyusul bertahap adalah KKV, Max Fashion, LC Waikiki, Toys Kingdom, Everbest, Adidas, Shukaku, Croco by Monsieur Spoon, Sushi Tei, Bakmi GM, Solaria, Nara Myeon, Hakata Ikkousha, New Balance, Hardware, Adam Smith, IT Gallery dan lain-lain.

Keistimewaan lainnya dari CCM 2 adalah gedung CCM 2 terintegrasi langsung dengan Harris Hotel & Convention yang dijadwalkan rampung pada kuartal ke empat 2023.

PT Puri Wahid Pratama selaku perusahaan pemilik Cibinong City Mall menggandeng The Ascott Limited selaku operator Harris Hotel.

Hotel ini akan memiliki 11 lantai dengan kapasitas akomodasi sebanyak 219 kamar dan dilengkapi dengan Ballroom seluas lebih dari 1500 meter persegi dengan kapasitas 1.500 orang, kolam renang, restoran, taman, meeting room, serta pusat kebugaran.