Band Slank Hibur Pendukung Ganjar di Hajatan Rakyat, Slankers: Orang Baik Dukung Orang Baik!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seusai mendeklarasikan diri mendukung capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, grup band legendaris Slank hadir dan menghebohkan acara Hajatan Rakyat Ganjar di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu (21/1/2024).

Membawakan lagu-lagu hitsnya, grup band yang digawangi Kaka, Bimbim, Ivanka, Ridho dan Abdee ini menggoyang puluhan ribu warga Jabar yang hadir di acara itu.

Lagu Jangan Ingkari Janji, Ku Tak Bisa, Terlalu Manis, If You Love Me dan lagu hits lainnya membuat suasana Bandung semakin bergelora.

Puluhan ribu warga Jabar langsung bergoyang dan berjoged dengan gembira.

Sebelum menyanyikan lagu, personel Slank menegaskan kembali sikapnya mendukung Ganjar-Mahfud. Mereka memutar video saat deklarasi dan mengajak semua Slankers untuk mendukung Ganjar-Mahfud.

"Kami di sini sudah tahu, semua yang hadir di sini pendukung garis keras. Semangat enggak boleh turun. Mudah-mudahan musik yang kami mainkan menambah semangat kawan-kawan semua," ucap Kaka Slank.

"Salam Metal. Menang total," teriak Bimbim dan personel Slank lain sambil mengacungkan salam tiga jari diikuti puluhan ribu massa yang hadir di sana.

Teriakan puluhan ribu Slankers dan warga Jabar langsung menggema. Mereka mengapresiasi Slank yang telah menyatakan dukungan pada Ganjar-Mahfud.