Corak Khas Kota Bandung Hiasi Jersey Terbaru Persib Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Mengarungi musim kompetisi sepakbola Liga 1 musim 2022/2023, Persib Bandung secara resmi meluncurkan jersey dan official kit terbaru.

Serangkaian jersey dan official kit ini terdiri dari jersey utama/kandang (home), jersey tandang (away), jersey ketiga (alternatif), jersey latihan (training), dan official kit.

Jersey terbaru tim berjuluk Maung Bandung ini mengangkat konsep dan desain dari beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas Kota Bandung, seperti corak atau aksen yang menggambarkan musik beat (soundwave) dari lagu nasional Indonesia, Halo-halo Bandung.

Kemudian, ada juga ornamen bunga Patrakomala yang merupakan ikon khas Kota Bandung, dan pada jersey juga terdapat angka berupa titik koordinat Kota Bandung.

Beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas Kota Bandung tersebut dikemas melalui satu tema, yaitu Bandung Kembali Bergelora.

Direktur Utama PT PBB Teddy Tjahjono menuturkan, di musim baru ini, Persib ingin mengajak kepada seluruh Bobotoh untuk kembali mendukung tim kesayangannya dari Bandung.

Kata Teddy, Persib merindukan suara lantang dari seluruh Bobotoh yang menggema dan bergelora dari setiap sudut stadion.

“Melalui tema #BandungKembaliBergelora tersebut, tidak hanya untul seluruh Bobotoh, namun juga seluruh mitra Persib, mari kita sama-sama kembali ke Bandung untuk mendukung Persib agar di musim kompetisi yang baru, Persib bisa memberikan hasil yang terbaik dan juga optimal,” kata Teddy dalam keterangannya, Selasa (19/7).