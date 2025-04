Tekad Marc Klok Bawa Persib Kunci Gelar Juara Liga 1 Lebih Cepat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib Marc Klok punya ambisi besar membawa lagi timnya kembali meraih gelar juara Liga 1. Berkontribusi di setiap pertandingan adalah target yang selalu ingin dia capai.

Begitu juga saat Persib menjamu PSS Sleman di pekan ke-30 Liga 1 2024/25 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini, Sabtu (26/4/2025) malam.

Klok mengatakan, selaku pemimpin tim di tengah lapang, dia ingin menjaga semangat rekan-rekannya agar tidak menyerah sampai pertandingan selesai. Tiga poin di laga sebelumnya, menjadi modal Persib untuk menghadapi PSS.

Sekalipun lawan yang dihadapi adalah tim papan bawah. Klok meminta agar pemain tidak memandang sebelah mata. Tim tamu pastinya akan berusaha keras untuk mengalahkan mereka, demi mencuri poin.

“Mereka akan semangat untuk menang karena tidak mau degradasi, mereka pasti akan all out besok. Tapi buat kita sendiri, kita juga akan all out karena setiap pertandingan sekarang adalah final buat kita,” kata Klok.

Menurutnya, seluruh pemain pastinya menginginkan kemenangan. Mereka juga punya tekad yang kuat untuk bisa mengunci gelar juara lebih cepat.

Pangeran Biru membutuhkan delapan poin untuk memastikan diri keluar sebagai kampiun Liga 1 musim ini. Jika poin tersebut tercapai, maka tidak akan bisa dikejar oleh klub lain.

Delapan poin penentu ini artinya, Persib harus bisa menang saat melawan PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putera.