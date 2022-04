Jadwal Lengkap Gage dan One Way di Tol Trans Jawa, Pemudik Wajib Tahu!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol Romin Thaib mengingatkan pemudik untuk mengetahui jadwal rekayasa lalu lintas arus satu arah (one way) dan ganjil-genap (gage) di Tol Trans Jawa menjelang Idulfitri tahun ini.

Menurutnya pemudik perlu mengetahui jadwal tersebut agar perjalanan mudik berjalan efektif.

Pemudik saat ini bukan hanya diatur, tetapi juga harus mengatur dirinya sendiri untuk memilih waktu keberangkatan, termasuk rute yang akan dilalui.

"Jadi, ganjil-genap akan kami laksanakan bersamaan dengan one way di Tol Trans Jawa," kata Romin Minggu (24/4).

Adapun rekayasa one way yang diberlakukan di Tol Trans Jawa itu mulai dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

One way tersebut diberlakukan mulai dari Kamis (28/4) hingga Minggu (1/4). Pada Kamis (28/4), one way diberlakukan mulai dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

Sedangkan pada Jumat (29/4) dan Sabtu (30/4), one way di lakukan sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Lalu pada Minggu (1/5), one way dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Untuk ganjil-genap, menurutnya masyarakat perlu menyesuaikan angka terakhir pada plat nomor dengan tanggal pada tanggal mudik.