Epson Mobile Projector Cart Raih Penghargaan di Red Dot Design Awards 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Epson ELPCS01 Mobile Projector Cart menjadi salah satu dari sedikit entri yang meraih penghargaan Best of the Best, penghargaan tertinggi dalam ajang Red Dot: Product Design Awards 2025.

Penghargaan ini merupakan kali keenam kalinya untuk Epson dalam kategori Best of the Best. Selain itu, Epson juga meraih penghargaan di Red Dot Awards untuk tiga model proyektor dan enam model printer inkjet.

Head of Brand & Communication Epson Indonesia, Nolly Dhanurendra mengatakan Epson mengusung filosofi inovasi yang efisien, ringkas, dan presisi untuk memperkaya kehidupan dan menciptakan dunia yang lebih baik.

"Perusahaan berfokus pada penyelesaian masalah sosial melalui inovasi di bidang pencetakan rumah dan kantor, pencetakan komersial dan industri, manufaktur, visual, serta gaya hidup," ucap Nolly.

Lebih lanjut, Nolly menuturkan, Epson memiliki target untuk menjadi perusahaan dengan jejak karbon negatif dan mengeliminasi penggunaan sumber daya bawah tanah yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan logam, pada tahun 2050.

"Dipimpin oleh Seiko Epson Corporation yang berbasis di Jepang, grup Epson secara global mencatatkan pendapatan tahunan lebih dari JPY 1 triliun," kata Nolly.

Baca Juga: Bus TransJakarta Siap Melayani Warga Depok di Terminal Sawangan dan Margonda

Nolly menuturkan, salah satu produk unggulan yang berhasil meraih penghargaan di Red Dot: Product Design Awards 2025 yaitu Mobile Projector Cart: ELPCS01.

Mobile projector cart ini menyimpan dan mengangkut proyektor short-throw Epson, speaker, dan webcam. Produk ini mengintegrasikan semua kebutuhan untuk proyeksi dalam satu unit. Mudah ditempatkan di depan dinding untuk memproyeksikan gambar berukuran hingga 160 inci. Eksterior produk menggabungkan desain linier dengan panel bermotif kayu dan pegangan yang mudah digunakan.