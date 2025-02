Data dan Fakta Terkini Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Lengkap!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Dugaan sementara, kecelakaan itu terjadi akibat truk yang membawa galon mengalami rem blong yang kemudian menabrak sejumlah kendaraan dan bangunan di Gerbang Tol Ciawi.

Selain menabrak sejumlah kendaraan, kecelakaan maut itu juga menelan 8 korban jiwa dan 11 orang luka.

Berikut ini sederet data dan fakta terkini mengenai kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi.

Tempat Kejadian Perkara

Jalan Tol Jagorawi Jalur B (arah Jakarta) tepatnya di depan gerbang Tol Ciawi 2 KM 41, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Kendaraan yang terdampak

Kendaraan Truck Tronton No. Pol : B-9235-PYW. Kendaraan Toyota Putih No. Pol. : XXXX (terbakar) Kendaraan Daihatsu Sigra No. Pol. : XXXX (terbakar Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. : XXXX Kendaraan Toyota Innova Reborn No. Pol. : B-2612-TRX Kendaraan Honda Jazz No. Pol. : F-1143-AK Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol. : B-1381-BFY

Identitas pengendara/pengemudi

a. Kendaraan Truck Tronton No. Pol : B-9235-PYW. atas nama Bendi Wijaya

NIK : 320225060394001

Alamat : Kp. Bangkong Reong RT 4/07 Benda cicurug

TTL : Sukabumi06 03 1994

b. Kendaraan Toyota Putih No. Pol. : XXXX (terbakar) dalam penyelidikan

c. Kendaraan Daihatsu Sigra No. Pol. : XXXX (terbakar) dalam penyelidikan

d. Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. : XXXX dalam penyelidikan

e. Kendaraan Toyota Innova Reborn No. Pol. : B-2612-TRX, dalam penyelidikan

f. Kendaraan Honda Jazz No. Pol. : F-1143-AK, dalam penyelidikan

g. Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol. : B-1381-BFY, dalam penyelidikan

Jumlah korban meninggal dunia delapan orang terdiri atas tujuh pria dan satu wanita.

Identitas korban tewas masih dalam penyelidikan. Korban tewas berada di ruang jenazah RSUD Ciawi dan wartawan tidak diperkenankan mendekat. Wartawan hanya diperbolehkan di depan IGD.