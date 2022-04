Cuma Bayar Rp 165 Ribu, Bisa Makan Sepuasnya Beragam Hidangan Khas Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ibis Styles Bogor Pajajaran memberikan promo dan paket khusus bagi Anda yang berniat berbuka puasa bersama dengan rekan, teman, keluarga hingg orang-orang tercinta.

Marketing Communication Ibis Styles Bogor Pajajaran Arimbi Dewi P Margono mengatakan, pada ramadan tahun ini pihaknya menyediakan paket "Ramadan Buffet" dengan beragam pilihan yang disajikan secara prasmanan dengan sistem makan sepuasnya atau all you can eat.

"Program ini kami hadirkan untuk menyambut keistimewaan ramadan di tahun ini. Program ini juga berlaku di seratus restoran hotel Accor di seluruh Indonesia," katanya, kepada JPNN.com pada Minggu (10/4).

Tak hanya itu, hidangan buka puasa yang disajikan Ibis Styles Bogor Pajajaran sebagian besar merupakan kuliner khas Bogor yang sangat sulit untuk dijumpai di tempat-tempat biasa.

"Di sini kami menyiapkan beragam kuliner khas Bogor, bahkan di Bogor saja kuliner ini sulit ditemukan. Seperti asinan jagung bakar, talas kukus dan sate cungkring," ujarnya.

Untuk bisa menikmati beragam hidangan khas Bogor itu, pengunjung cukup membayar Rp 165 ribu per orang, agar bisa makan sepuasnya beragam kuliner yang disediakan.

Tak cukup sampai di situ, dari Rp 165 ribu yang dibayar pengunjung, Rp 5 ribu di antaranya akan disumbangkan untuk masyarakat yang kurang mampu melalui Yayasan Peduli Tunas Bangsa, Sanggar ATFAC (A Trust For A Child).

"Jadi, selain bisa berbuka puasa dengan orang terdekat dan orang tercinta, pengunjung juga bisa sekaligus beramal dan membantu warga yang membutuhkan," tutupnya. (mar7/jpnn)