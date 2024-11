Kabupaten Bogor Raih 2 Penghargaan Humas Jabar Award 2024

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus pada ajang Humas Jabar Award Tahun 2024.

Dua penghargaan yang diraih, yakni juara 1 kategori Social Media Kabupaten Of The Years dan juara II Contributor Kabupaten Of The Years.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto di Aryaduta Bandung Jawa Barat.

Tidak hanya itu, sejumlah penghargaan juga diraih oleh Pemerintah Kecamatan Bojonggede juara I kategori Social Media Kecamatan Of The Years, dan Pemerintah Kecamatan Leuwiliang juara II kategori Social Media Kecamatan Of The Years serta Pemerintah Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede juara III kategori Social Media Desa Of The Years Humas Jabar Award.

Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, Festival Literasi Digital (VIRAL) Jawa Barat tahun 2024 merupakan kegiatan rutin dilaksanakan tiap tahun, sebagai upaya untuk memacu kreativitas dan inovasi para pengelola humas se-Jawa Barat. Sehingga, dapat mendorong optimalisasi dalam memberikan pelayanan informasi dan kehumasan kepada masyarakat.

“Selamat kepada para pemenang, jangan berhenti sampai disini tingkatkan terus kreativitas ditengah gempuran era digital seperti saat ini,” ungkap Pj. Gubernur Jawa Barat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menyatakan, rasa bangga atas penghargaan yang diraih tentunya ini menjadi motivasi untuk bisa lebih optimal dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan mempertahankan hal yang sudah bagus.

“Apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan juga Desa yang telah meraih penghargaan pada Humas Jabar Award tahun 2024. Kami berharap tidak hanya Kecamatan Leuwiliang dan Bojonggede saja yang bagaimana bisa mengelola medsos dengan baik dan mendidik, tetapi kami harap semua kecamatan harus seperti itu, karena fungsi medsos itu tidak hanya sekedar unyu-unyu gitu, tapi bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” tuturnya.