DKP3 Depok Berikan Vaksin Rabies Untuk 269 Ekor Hewan Peliharaand

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok memberikan layanan vaksinasi rabies massal gratis kepada 269 ekor hewan peliharaan di Kota Depok.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati World Rabies Day 2023.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DKP3 Kota Depok, Dede Zuraida mengatakan puncak peringatan World Rabies Day 2023 mengusung tema "All for One, One Health for All" atau Semua untuk Satu, Satu Kesehatan untuk Semua.

Dipilihnya tema ini sebagai langkah lebih jauh untuk fokus pada kolaborasi, kesetaraan dan penguatan sistem kesehatan khususnya dalam pengendalian rabies pada hewan dan manusia melalui pendekatan One Health.

"Kami memerinci data hewan tervaksin rabies antara lain kucing 124 ekor, anjing 30 ekor, musang tiga ekor dan monyet satu ekor," ucapnya.

Dede menjelaskan rabies merupakan penyakit Zoonosis yang sebenarnya bisa diwaspadai. Salah satunya dengan pemberian vaksin rabies kepada Hewan Penular Rabies (HPR).

"Beberapa waktu lalu viral terjadi kasus tertularnya rabies kepada orang akibat gigitan hewan penular rabies. Ini menjadi upaya pencegahan," terangnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan rabies adalah penyakit yang mengancam jiwa yang ditularkan ke manusia, anjing merupakan sumber penularan dalam sebagian besar kasus rabies pada manusia.