jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan di media sosial.

Tagar #MacanSudahMengaum ramai digunakan warganet, termasuk kalangan anak muda, untuk menanggapi sejumlah kebijakan pemerintah.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Jakarta Connection Institute Muhammad Iqbal menilai fenomena tersebut memperlihatkan ketertarikan generasi muda terhadap kebijakan yang dinilai tegas dan memiliki dampak langsung.

Menurut Iqbal, anak muda kini tidak sekadar menjadi penonton dalam dinamika politik.

Mereka juga aktif membicarakan, menilai, bahkan memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial.

"Anak muda sekarang tidak hanya mengamati, tapi juga ikut berdiskusi soal kebijakan. Mereka suka gaya yang jelas, tegas, dan ada hasilnya di lapangan. Fenomena Macan Mengaum ini muncul karena mereka melihat ada perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih konkret," ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Jumat (27/11/2026).

Tagar #MacanSudahMengaum sendiri dikaitkan warganet dengan sejumlah kebijakan Prabowo.

Beberapa di antaranya menyangkut penertiban perusahaan yang melanggar aturan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.