jabar.jpnn.com, JAMBI - Pemilihan kepala desa (Pilkades) di 23 desa di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mulai menggunakan sistem pemungutan suara elektronik atau e-Voting. Ini menjadi penerapan perdana teknologi tersebut dalam penyelenggaraan Pilkades di Jambi.

Melalui sistem ini, warga tidak lagi memberikan suara dengan mencoblos surat suara seperti mekanisme konvensional.

Pemilih cukup mengeklik calon kepala desa yang dipilih melalui perangkat elektronik. Setelah itu, bukti pemungutan suara langsung diterima.

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Bupati Merangin M. Syukur mengatakan penggunaan teknologi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

Meski baru pertama kali diterapkan, warga dinilai dapat mengikuti mekanismenya dengan mudah.

"Sejauh ini berjalan lancar dan masyarakat sudah paham karena tidak terlalu rumit. Tinggal klik calon yang dituju, selesai, dan langsung pegang buktinya. Antusiasme masyarakat juga luar biasa," kata M. Syukur saat memantau Pilkades dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Jumat (27/11/2026).

Dia berharap penerapan e-Voting tidak hanya membuat proses pemilihan lebih praktis, tetapi juga mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat.

Menurut M. Syukur, proses pemilihan yang terbuka dan transparan menjadi salah satu upaya menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa.