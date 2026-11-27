jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Jumat, 27 November 2026.

Potensi hujan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga dini hari, dengan intensitas lebih tinggi di beberapa daerah pada siang, sore, dan malam hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, meliputi Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Ciamis.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur.