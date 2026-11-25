jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat menyoroti ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjelang Pemilu 2029. Partai tersebut meminta aturan itu dikaji ulang agar suara jutaan pemilih tidak kembali terbuang.

Sekretaris DPW PSI Jawa Barat Sendi Fardiansyah mengatakan, ketentuan ambang batas parlemen perlu mempertimbangkan hak masyarakat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislatif.

Dia menilai, tingginya ambang batas berpotensi membuat suara pemilih yang diberikan kepada partai politik tertentu tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.

Sendi mencontohkan Pemilu 2024. Menurut dia, terdapat sekitar 17 juta suara yang tidak mendapatkan keterwakilan di DPR RI akibat pemberlakuan parliamentary threshold.

"Prinsipnya PSI ingin sebanyak-banyaknya suara itu dapat diakomodasi. Jangan sampai seperti Pemilu 2024, ada 17 juta suara yang hilang dan tidak ada keterwakilan di DPR RI," kata Sendi di Bandung, Rabu (25/11/2026).

Karena itu, PSI mendorong agar besaran ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 2029 dibahas kembali.

Menurut Sendi, sejumlah pilihan perlu dipertimbangkan, mulai dari menurunkan ambang batas, mempertahankan ketentuan yang ada, menaikkannya menjadi 5 atau 6 persen, hingga menghapusnya.

Hal itu disampaikan Sendi dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Diskusi Publik bertajuk Parliamentary Threshold RUU Pemilu 2029 yang digelar DPW PSI Jabar.