jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah elite Partai Gerindra dan pejabat pemerintahan di kediamannya, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sejak Minggu siang tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto.

Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

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Para tokoh tersebut mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sejak siang hari.

Mereka terlihat meninggalkan kawasan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB.

Pertemuan itu berlangsung di tengah proses persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Meski sejumlah tokoh penting hadir, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Belum diketahui pula apakah pertemuan itu secara khusus membahas pengajuan calon wakil presiden.