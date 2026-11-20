jabar.jpnn.com, CIAMIS - Mohamad Ijudin resmi menakhodai DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis untuk periode 2026–2031.

Anggota DPRD Kabupaten Ciamis itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Ciamis di Hotel Tyara Plaza, Jumat (20/11/2026).

Ijudin menggantikan Trian Slamet Triyana yang sebelumnya memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

Tak sekadar pergantian kepemimpinan, Musda XI juga menjadi momentum bagi Golkar Ciamis untuk menyiapkan kekuatan menghadapi Pemilu 2029.

Di bawah kepemimpinan baru, Golkar Ciamis memasang target meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Ciamis menjadi 10 kursi.

Target tersebut menjadi bagian dari visi kepengurusan baru bertajuk "Golkar Ciamis Nanjeurkeun Tatar Galuh".

Ijudin mengatakan, konsolidasi internal dan penguatan kerja politik di tengah masyarakat akan menjadi fokus utama kepengurusannya selama lima tahun ke depan.

"Harapan kami, fondasi menuju 2045 bisa mulai dibangun pada periode ini. Mudah-mudahan Partai Golkar dapat ikut andil dan berperan aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Ciamis 2045, sekaligus mewujudkan semangat Nanjeurkeun Tatar Galuh dengan target meraih 10 kursi DPRD di Pemilu 2029," ujar Mohamad Ijudin dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Jumat (20/11/2026).